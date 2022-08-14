Стало відомо, як виплачуватимуть пенсії у вересні і коли прийдуть гроші за попередні місяці

У Пенсійному фонді розповіли, як українці отримають пенсії у вересні і коли прийдуть виплати за минулі місяці

Для багатьох українців пенсії залишаються єдиним засобом цснування. Тому у Пенсійному фонді їм приділяють підвищену увагу. Мешканці тимчасово окупованих територій матимуть змогу отримати виплати на банківський рахунок, а не у відділеннях Укрпошти.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті kyiv.ukrainianwall.com

Повідомляється, що ця категорія українців отримає недоотримані гроші на картку у наступному місяці.

Це стало відомо після того, як до Пенсійного фонду звернувлися з питання про те, якпенсіонер, який мешкає у Харкові, зможе отримати свої гроші за червень та липень, враховуючи, що відділення Укрпошти закриті через окупацію солдатами рф.

Жінка запитала у представників ПФУ: «Доброго дня. Мій дідусь знаходиться у Херсоні і оформив пенсійну картку, сказали, що пенсія буде нараховуватися на карту з серпня місяця, але з Укрпошти йому не приносили виплати за червень та липень. Як він зможе отримати пенсію за ці місяці?»

У Пенсійному фонді відповіли, що у разі надходження від Укрпошти звіту про те, що цю пенсійну виплату не виплачено, зазначені кошти нарахують у наступному виплатному періоді. Таким чином, якщо пенсіонер не отримає виплати за червень та липень у срепні, то вся сума прийде йому на картку у вересні.

У який термін необхідно звернутися за невиплаченою пенсією, щоб не втратити гроші