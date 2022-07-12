У який термін необхідно звернутися за невиплаченою пенсією, щоб не втратити гроші

Пенсія нікуди не зникає, вона акумулюється на рахунку пенсіонера. Звернутися за невиплаченою пенсією можна в будь-який час, проте не пізніше, ніж через три роки

Соціальна інформаційна платформа розповіла, як можна буде одержати невиплачені пенсії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З початку війни в Україні багато громадян змушені були спішно покинути нашу країну. При цьому багато пенсіонерів, які опинилися за кордоном, не можуть отримати свою пенсію через те, що раніше їм доставляла її Укрпошта. Однак у ще гіршому становищі опинилися пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованій території. Їм давно не доставляє грошей Укрпошта, і вони не можуть перевести свої виплати до банку, оскільки українські банки та банкомати там також не працюють.

Вибратися звідти на “велику землю” також зараз неможливо. Та й не всі люди похилого віку можуть наважитися залишити свій будинок і тікати у безвість. А тим часом, пенсії їм регулярно нараховують, проте вони не можуть їх отримати. При цьому їхні гроші нікуди не подінуться. Вони акумулюватимуться на рахунку пенсіонера, і згодом, як тільки з’явиться можливість, він зможе їх отримати.

Щомісяця за підсумками місячних виплат Укрпошта складає звіт до ПФУ про невиплачені пенсії. Ці гроші, які люди не змогли одержати, переходять на наступний місяць. Якщо ж і наступного місяця людина не змогла отримати свою пенсію, то сума зростає і знову переходить на наступний місяць. Так – до півроку.

Якщо ж пенсіонер за півроку жодного разу не звернувся по свої гроші, виплати акумулюються на рахунку в ПФУ. І, як тільки він зуміє звернутися за своєю пенсією, протягом шести місяців йому буде виплачено все, що заборгував йому Пенсійний фонд.

Якщо ж людина звертається через рік після того, як не отримувала пенсію, їй виплатять спочатку борг за рік, а потім суму, що залишилася, поступово виплачуватимуть з кожною черговою пенсією.

Як отримати пенсії біженцям, що опинились за кордоном