росія виводить деякі підрозділи, які наступали на Вовчанськ у Харківській області через втрату боєздатності.

Деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону, передають Новини України – НСН з посиланням на hromadske.

Виведення російських підрозділів також фіксують поблизу Липців та Тихого — там їх розбили ЗСУ. Водночас окупанти продовжують застосовувати КАБи та некеровані ракети проти населених пунктів Харківської області.

Крім того, Сили оборони на цьому напрямку завдають росіянам втрат у живій силі та техніці — лише за минулу добу російська армія там втратила вбитими або пораненими 60 своїх військових.

росія виводить деякі підрозділи з-під Вовчанська – що відомо

«Це свідчить про те, що ворог на тому напрямку призупинив свої активні бойові дії, адже їх не проводилося за минулу добу і на ранок не було», — каже Волошин.

Як ми розповідали раніше, з початку доби на фронті відбулось більше півсотні боєзіткнень. Майже половина з них точаться на Покровському напрямку.

“Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти”, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

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