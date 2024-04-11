Окупанти здійснили ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. Внаслідок атаки четверо загиблих, є постраждалі

Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає НСН.

«На зараз відомо про 4 загиблих, 5 людей постраждали» – повідомив Кім.

У Силах оборони півдня розповіли, що по місту вдарили балістичною зброєю.

У Миколаєві зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Крім того, зафіксували пошкодження промислових об’єктів. Інші обставини атаки ще уточнюють.

Згодом Сиили оборони півдня показали наслідки атаки по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву 11 квітня – загинули чотири людини, є постраждалі

Як відомо, 27 березня російські війська вдарили по Миколаєву, імовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М», поціливши по території об’єкта промислової інфраструктури. Тоді постраждали 12 людей.

Як ми повідомляли, масована повітряна атака сьогодні 11 квітня тривала 7 годин. Ворог запускав по Україні «Шахеди» і ракети різних типів. Під ударом знову були переважно енергетичні об’єкти.

В результаті протиповітряного бою вночі квітня знищено 57 повітряних цілей.

Ще новини України: Ворог завдав удару по Одеському району 10 квітня – чотири людини загинули, є поранені