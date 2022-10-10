Ракетна атака Львова: Садовий повідомив про наслідки

Внаслідок ракетної атаки Львова зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у місті. Частина Львова без електроенергії

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Про це NNS дізнався з повідомлення

За словами мера Львова, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.

«Львів. Оновлення по ракетних обстрілах. Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста», – повідомив Садовий.

Мер Львова також зазначив, що внаслідок ракетної атаки частина міста залишилася без електроенергії.

«Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення. До завершення тривоги залишайтесь в укриттях», – написав Садовий.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львові внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали об’їкти енергетичної інфраструктури.

Як відомо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

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