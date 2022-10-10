«Сьогодні перебувайте в укриттях!» – масштабна ракетна атака України 10 жовтня, все що відомо

Масштабна ракетна атака України відбувається 10 жовтня – NNS збирає інформацію про те, що відбувається у різних містах нашої держави. Матеріал оновлюється.

Росіяни із самого ранку 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по більшості областей України. Вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Київській областях та Києві.

Офіційно. Станом на 11:40:

Випущено 83 ракети – 43 з них знешкоджені нашою ППО

Випущено 12 дронів-камікадзе типу Шахед – 9 з них збиті

Масований удар по Україні завдавав застосування високоточних ракет Х101, Х555, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також обстріл здійснювався ракетами типу “Калібр”, “Торнадо”, С-300, повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Карта обстрілу України 10 жовтня вранці

Київщина

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об’єкти в двох районах міста.

«Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває», – написав він у телеграмі.

Кличко закликав жителів столиці та передмість не виїжджати у місто, якщо немає гострої необхідності.

За даними мера, центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Відомо про 8 загиблих і 24 поранених у Києві. Усі – цивільні.

Внаслідок ракетної атаки Росії на центр Києва пошкоджено кілька історичних будівель. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Т. Шевченка, парк ім. Т. Шевченка”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео прильоту ракети поряд із пішохідним мостом, який з’єднує парки «Володимирська гірка» та Хрещатий парк. Також ракета впала на дитячий майданчик у сквері навпроти червоного корпусу КНУ.

Укрзалізниця повідомила, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві. Вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, що одночасно виконують роль укриття.

Під час атаки у Києві призупинили рух поїздів на всіх лініях метро. Підземні станції стали укриттями.

Люди ховаються у метро і співають

Бізнес-центр у Києві після прильоту

Станом на 11:30 зафіксовано прильоти в трьох районах Київської області – удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі.

Є постраждалі – люди знаходяться під завалами.

На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.

В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється.

Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням.

Харківщина

Попередньо, зафіксовано 3 «прильоти» у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, удар припав на об’єкт енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло та відсутнє водопостачання. На місцях влучань вже працюють профільні служби.

«Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова», – розповів мер Харкова.

Крім того, унаслідок обстрілу без електроенергії та водопостачання залишилась Первомайська громада. Про це розповів Первомайський міський голова Микола Бакшеєв.

У Харкові тимчасово припинено рух лініями метрополітену.

Станом на 11:35 після ранкових ракетних ударів по енергоінфраструктурі України та конкретно Харківської області місто Харків знеструмлено повністю. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у ефірі нацмарафону.

Львівщина

У Львові нанесено удар по об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Булопризупинено роботу міських ТЕЦ, через що гаряча вода не подається. Міська влада вирішила запустити резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

«Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники», – йдеться у повідомленні Садового.

Приблизно об 11:33 пролунав дуже потужний вибух у Львові. Після цього місто залишилося без світла і води.

Хмельниччина

Війська рф завдали удару по об’єктах інфраструктури Хмельниччини. Про це повідомляє в Телеграмі начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Наразі є інформація про удари по об’єктах інфраструктури нашої області”, – йдеться у повідомленні.

В результаті прильотів на території Хмельницької ОТГ виникли перебої з постачанням електроенергії.

Дніпропетровщина

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про масовану ракетну атаку по області, унаслідок якої є загиблі та поранені.

«Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби», – написав він у телеграмі.

Сумщина

Російські війська у понеділок, 10 жовтня, завдали ракетного удару по Сумській області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

“Сумщина. В усіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди, через це – проблеми з водопостачанням. В Конотопі приліт двох ракет по об’єкту інфраструктури. Є поранені”, – зазначив Живицький.

Житомирщина

Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області, частину споживачів уже переведено на резервні джерела живлення, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області. Частину споживачів уже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Залишайтеся в укриттях!” – написав він у “телеграм-каналі”.

Івано-Франківщина

10 жовтня РФ завдала ракетного удару по Івано-Франківській області. Як стало відомо, прильоти зафіксовано на території Бурштинської ТЕС. Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Галицької громади Олег Кантор. Увага! Всі в укриття! Є прильот біля Бурштинської станції”, – написав він у мережі.

В Івано-Франківську зупинили транспорт. Усіх просять перейти на роботу в режимі онлайн.

Про це у Фейсбуці повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Укрінформ.

«Ми весь транспорт зупинили. Прохання до всіх підприємств і наших закладів: максимально обмежити онлайн-режим і працювати в режимі онлайн протягом доби», – зазначив Марцінків.

Полтавщина

Уранці 10 жовтня під час масованого ракетного обстрілу з боку російських окупаційних військ у Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Залишайтеся в укриттях!” – написав чиновник. Він не навів жодних деталей про вибух чи постраждалих.

Сьогодні по всій території Полтавської області є перебої зі світлом і водою.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Укрінформ.

“По всій території області перебої зі світлом та водою. Всі відповідні служби працюють! Перебувайте в укриттях! Триває повітряна тривога”, – написав очільник ОВА.

Лунін додав, що сьогоднішній обстріл – “одна з найбільших ракетних атак російських окупантів по Україні за останній час”.

Одещина

На Одещині сили ППО збили три ворожі ракети та п’ять дронів-камікадзе. Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Марченко, інформує УНН.

“Наразі в Одеській області силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе. Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота. Прошу усіх мешканців області знаходитись в укриттях до окремого розпорядження”, – написав Марченко.

Вінничина

О 9:42 голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про роботу протиповітряної оборони у Вінницькій області.

У Вінницькій області працює ППО! Залишайтесь в укриттях, – зазначив голова ОВА.

На численні ракетні обстріли одразу ж відреагували в Офісі Президента. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що на 229-й день Україну намагаються знищити та стерти з лиця землі.

Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними, – наголосив президент.

Пізніше Зеленський оприлюднив ще одне звернення і закликав усіх сьогодні перебувати в укриттях