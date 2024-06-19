У Запорізькій області в п’яти місцях планують збудувати підземні школи. Навчання офлайн зможуть розпочати 50 000 учнів.

Влада хоче, щоб у новому навчальному році освітній процес офлайн розпочали 50 тисяч учнів.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на голову Запорізької ОДА Івана Федорова.

Будівництво однієї з таких шкіл у центрі Запоріжжя показали журналістам. Укриття розраховано на 500 людей. Воно стане стане частиною «Січового колегіуму» — одного з найкращих освітніх закладів регіону.

Роботи розпочалися півтора тижня тому. За словами головного інженера підрядної компанії Максима Гайдая, наразі будівельники викопують котлован глибиною 6,5 метра. Далі вони заллють нижню плиту.

Підземні школи планують збудувати у п’яти місцях Запорізької області

Директорка «Січового колегіуму» Валентина Єршова розповіла, що в її навчальному закладі навчається майже 400 учнів, і приблизно половина з них наразі здобуває освіту дистанційно. Завдяки бомбосховищу діти отримають можливість навчатися офлійн. Передбачається, що уроки проводитимуться у дві зміни.

Як відомо, першу підземну школу в Україні збудували у Харкові. Перед тим у місті відкрили класи для навчання в метрополітені.

Згодом підземна школа з’явилася у місті Люботин Харківського району.

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