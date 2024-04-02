Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДніпро

Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня – є постраждалі

Журналіст
Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня – є постраждалі

російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня. Внаслідок удару є постраждалі

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає НСН.

За попередньою інформацією, відомо про п’ятьох постраждалих. Деталі уточнюють.

Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня – є постраждалі

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про керовану авіаційну ракету, яка рухалася у напрямку Дніпра. Повітряна тривога у місті та області триває. Лисак закликав містян не фотографувати і не викладати в мережу наслідки атаки.

Ситуація в області

У ніч проти 2 березня сили ППО знищили над областю 9 шахедів — у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах, передає ОВА.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.

Вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині — артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

Також увечері 1 березня атакувала Кривий Ріг: поранена жінка У трьох дев’ятиповерхівках міста вибило вікна, понівечене авто, удар зачепив високовольтну лінію електропередач.

Ще новини України: Посилили наступ на одному з напрямків: що відбувається 2 квітня на фронті

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×