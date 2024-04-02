Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня – є постраждалі

російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпро 2 квітня. Внаслідок удару є постраждалі

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає НСН.

За попередньою інформацією, відомо про п’ятьох постраждалих. Деталі уточнюють.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про керовану авіаційну ракету, яка рухалася у напрямку Дніпра. Повітряна тривога у місті та області триває. Лисак закликав містян не фотографувати і не викладати в мережу наслідки атаки.

Ситуація в області

У ніч проти 2 березня сили ППО знищили над областю 9 шахедів — у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах, передає ОВА.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.

Вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині — артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

Також увечері 1 березня атакувала Кривий Ріг: поранена жінка У трьох дев’ятиповерхівках міста вибило вікна, понівечене авто, удар зачепив високовольтну лінію електропередач.

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