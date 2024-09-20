За добу поліцейські задокументували 2 816 ворожих обстрілів Донецької області. Внаслідок атаки 3 людини загинули, ще 8 зазнали поранень.
За добу поліцейські задокументували 2 816 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.
Повідомляється, що у Часовому Яру внаслідок дронового та артилерійського ударів загинули двоє цивільних осіб.
Окупанти здійснили 2 816 обстрілів Донецької області – троє загиблих, ще вісім зазнали поранень
По Кураховому ворог вдарив трьома авіабомбами КАБ з модулем УМПК та артилерією – травмовано мирного жителя.
Костянтинівку окупанти накрили з РСЗВ «Град» і артилерії – вбили людину.
Зорю війська рф обстріляли з РСЗВ «Смерч» – поранили людину.
Двоє поранених – у Курахівці, двоє – у Рівному, один – в Зарічному та один – у Серебрянці.
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