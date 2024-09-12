На Покровському напрямку російські війська вдаються до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук в коментарі LIGA.net, передають “Новини України – НСН”.

Окупанти застосовують нову тактику на Покровському напрямку – подробиці

“Протягом останніх днів спостерігається намагання противника комбінувати застосування скидів і дронів-камікадзе із вогнем артилерії там, де противнику не вдається здійснити просування відносно наших позицій”, – розповів військовий.

За його словами, російська піхота невеликими групами по два-три солдати намагається рухатися лісосмугами та використовувати наявні укриття промислових об’єктів для накопичення та висування живої сили.

Також армія РФ активно застосовує авіацію на цих і сусідніх напрямках. Зокрема, КАБи.

На Покровському напрямку гвардійці протягом доби знешкодили понад 120 окупантів, танк, артсистему, чотири бойові бронемашини, два склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, п’ять одиниць автомобільної техніки, додав Музичук.

Як ми розповідали раніше, воєнний експерт Михайло Жирохов розповів, як може вплинути дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ на ситуацію на фронті.

Знищення російських аеродромів наразі не є ціллю України. Адже це зробити не можливо.

За словами експерта, окупанти вже три роки намагається знищити українські аеродроми, і у них це не виходить. Саме тому для України знищення аеродромів не стоїть на порядку денному.

“Тому завдання – підловити літаки, які є носіями КАБів, та знищити їх на землі. Завдання знищити “рульожну”смугу чи якісь інші елементи – не стоїть. І взагалі для цього потрібна велика кількість ракет, яку ми не маємо”, – розповів експерт.

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