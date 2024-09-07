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Війна

ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку, однак окупанти просуваються біля Торецька — ISW

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Журналіст
ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку, однак окупанти просуваються біля Торецька — ISW

Українські військові відновили позиції на Покровському напрямку Донецької області, які раніше були втрачені. Однак наразі фіксується просування окупантів біля Торецька.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передають “Новини України – НСН”.

Ситуація на Покровському напрямку

Збройні сили України відновили обмежені позиції на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 вересня, показують, що ЗСУ повернули контроль над позиціями в південно-західній частині Галицинівки та західній Михайлівці.

ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку, однак окупанти просуваються біля Торецька — ISW

ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку, однак окупанти просуваються біля Торецька — ISW

Просування росіян біля Торецька

В ISW зазначили, що ворог нещодавно просунувся в напрямку Торецька. Геолокаційні кадри від 5 вересня уточнили візуально підтверджену максимальну протяжність їх передової лінії на півночі та сході Нью-Йорка, а також на північ від нього та в східній околиці Нелипівки.

Згодом російські “воєнкори” заявили, що ЗСУ почали контратаку біля Торецька та Нью-Йорка. За їхніми словами, українські воїни мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ на цьому напрямку.

“5 і 6 вересня російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Торецька та поблизу Дружби, проте в ISW не знайшли підтвердження”, — йдеться у звіті.

Ще новини України: 7 вересня на фронті – російські військові найактивніше атакують на двох напрямках

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