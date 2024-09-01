Військові РФ вдарили по центру Курахового в Донецькій області. Четверо людей загинули внаслідок атаки, ще 8 поранено. Розпочато розслідування.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 вересня 2024 року окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, ймовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ «Ураган».

Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна людина померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги.

Окупанти вдарили по центру Курахового на Донеччині – 4 загиблих, 8 поранених

Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення.

У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», – йдеться в повідомленні..

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