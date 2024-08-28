Росіяни обстріляли Куп’янськ 28 серпня. Відомо вже про 14 постраждалих, серед яких троє поліцейських. Розпочато розслідування.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ.

Спогчатку повідомлялось, що 11 людей отримали поранення, серед них двоє працівників поліції.

Окупанти обстріляли Куп’янськ 28 серпня – травмовано поліцейських, кількість постраждалих збільшується

Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 14 осіб, троє працівників поліції травмовані.

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Ще новини України: 17 постраждалих на Харківщині у тому числі дитина – росіяни били ракетами і РСЗВ