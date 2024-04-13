Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, передає НСН.

Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.

На місці працюють необхідні служби.

Окупанти розстріляли цивільний автомобіль на Чернігівщині 13 квітня – загинув чоловік

За інформацією правоохоронців, це був місцевий житель 1990 року народження. Він віз продукти до віддалених прикордонних сіл.За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.Нагадаємо, у тимчасово окупованому Стаханові на Луганщині солдати армії Росії викрали та вбили місцевого 65-річного пенсіонера Олексія Кириченка.

Злочинці також забрали його автомобіль.

Як ми повідомляли раніше, вчора, 12 квітня, окупанти обстріляли вокзал у Сумах.

Також армія РФ обстріляла Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше 3 особи

РФ завдали удару по Куп’янську 12 квітня. В результаті ворожої атаки один загиблий та двоє травмованих.

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