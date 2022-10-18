Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: пролунало дві серії вибухів за 5 хвилин

18 жовтня російсько-окупаційні військові зранку вчергове нанесли ракетний удар по Харкову
Про це інформує Рубрика, передає NNS
“Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів.
За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста”,зазначив очільник Харкова у повідомленні у Телеграм.
Пресслужба Харківського метрополітену повідомила про те, що “у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену”.
Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття, додали у пресслужбі.
18 жовтня у місті Дніпро вранці також пролунав потужний вибух.
Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є два влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури та серйозні пошкодження.
РФ використовує ракетний терор не через вибух на Кримському мосту – Кулеба пояснив масові обстріли України