Окупанти нанесли ракетний удар по Харкову: пролунало дві серії вибухів за 5 хвилин

18 жовтня російсько-окупаційні військові зранку вчергове нанесли ракетний удар по Харкову

Про це інформує Рубрика, передає NNS

“Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста”,зазначив очільник Харкова у повідомленні у Телеграм.

Пресслужба Харківського метрополітену повідомила про те, що “у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену”.

Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття, додали у пресслужбі.

18 жовтня у місті Дніпро вранці також пролунав потужний вибух.

Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є два влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури та серйозні пошкодження.

РФ використовує ракетний терор не через вибух на Кримському мосту – Кулеба пояснив масові обстріли України