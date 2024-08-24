Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

“Уночі 24 серпня російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонській області”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти атакували район острова Зміїний 24 серпня крилатими ракетами Х-22

У Повітряних силах також повідомили, що 23 серпня, протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників, з яких два “ZALA” та по одному “Supercam”, “Орлан-10” та “Мерлін”, а також два ударні дрони “Ланцет”.

Атаки по Україні

Як відомо, у ніч з 22 на 23 серпня окупанти вчергове атакували Україну дронами та ракетами. Українським силам ППО вдалось збити майже всі цілі.

Цієї ночі, напередодні Дня Незалежності, у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики.

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