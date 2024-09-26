Окупанти атакували Харків КАБами – є постраждалі

Росіяни вчергове атакували Харків керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, три людини постраждало.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, передають “Новини України – НСН”.

Спершу повідомлялося, що один з КАБів влучив у приватний житловий будинок у Київському районі Харкова. Синєгубов уточнив, що він влучив у землю. Пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду, також горить дах будинку.

Ще два удари, за попередніми даними, пришлися по лісовому масиву.

Всі троє постраждалих — з осколковими пораненнями.

Обстріли Харківщини

За даними обласної адміністрації, 26 вересня після 07:00 росіяни обстріляли село Івашки у Богодухівському районі — там постраждала одна людина.

Окрім того, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після атаки окупантів 24 вересня. Таким чином кількість загиблих унаслідок ворожої таки 24 вересня зросла до пʼятьох.

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