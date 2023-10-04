О 13.00 4 жовтня російські окупанти обстрілял Вовчанськ Чугуївського району Харківської області

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає НСН.

Зазначається, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.

Окупанти 4 жовтня обстріляли Вовчанськ Харківської області – пошкоджено будівлю автошколи

“Сьогодні о 13:00 російські окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи. На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило”, – ідеться в повідомленні.

Як ми повідомляли раніше, у Токмаку Запорізької області, який зараз знаходиться в окупації, російські війська не на жарт панікують через ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

”Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть “адмінустанови”, магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре”, – написав він.

За словами Федорова, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи “влади”. А декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої родини.

Ще новини України: Окупанти посилюють перевірки в Токмаку – що саме змінилось