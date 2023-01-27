Окупанти 27 січня завдали удару по Запоріжжю – є руйнування та поранений

У п’ятницю, 27 січня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждала одна людина, є руйнування

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

“За попередньою інформацією, росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Куртєв повідомив, що на цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби.

“Інформація уточнюється”, – додав секретар міськради.

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