Росіяни здійснили обстріл Одеської області 5 червня. Є влучання в туристичну інфраструктуру.

Окупанти влучили в туристичну інфраструктуру у Білгород-Дністровському районі Одеської області 5 червня.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передають Новини України – НСН.

Обстріл Одеської області 5 червня – ворог влучив в туристичну інфраструктуру

Повідомляється, що прокуратура документує наслідки ворожого обстрілу курортного селища на Одещині.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – зазначається в повідомленні.

Як розповіли в обласній прокуратурі, за даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.

Ворог поцілив по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф», – повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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