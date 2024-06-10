На Херсонщині поліція фіксує наслідки атак російської армії.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Національну поліцію України.

Обстріл Херсонщини 10 червня – серед постраждалих дитина

Бериславський та Херсонський райони вкотре перебували під атакою окупантів. Ворог здійснив обстріли житлових кварталів з артилерії, били з авіації та скидали боєприпаси з БпЛА.

Удари були нанесені по Херсону, Іванівці, Велетенському, Томиній Балці, Янтарному, Молодецькому, Олександрівці, Бериславу, Дудчанах, Осокорівці та Республіканцю.

Також повідомляється, що зранку росіяни атакували Олександрівку із безпілотника. Внаслідок вибуху постраждали троє людей: у 9-річної дівчинки та 33-річної жінки гостра реакція на стрес, у 53-річної жінки контузія, мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

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