На телефони українців приходитимуть повідомлення про можливу загрозу – в чому причина

Українцям, у період з 7 вересня по 10 жовтня, приходитимуть повідомлення про можливу загрозу. В ДСНС пояснили в чому причина

На телефони українців будуть приходити повідомлення про можливу загрозу. Таким способом в Україні тестуватимуть додаткову систему сповіщення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає NNS

Зазначається, що тестування нової системи торкнеться жителів Вінницької області та ряду інших.

“У період з 7 вересня по 10 жовтня в ряді областей, зокрема на Вінниччині, планується проведення тестування розсилки через мережі операторів мобільного зв’язку “Київстар”, “Водафон” та “Лайфселл” інформаційних повідомлень про можливі загрози. Просимо зберігати спокій та із розумінням поставитись до необхідності перевірки роботи зазначеної системи сповіщення”, – пише пресслужба ДСНС.

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