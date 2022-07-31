Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців і як цьому запобігти

Фахівці розповіли, чи мають змогу окупанти прослуховувати телефони українцівяк захистити телефон від прослуховування, а також про те, як цьому запобігти

“Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування. Оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного зв’язку та роботи мереж”, – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Дивогляд”

Експерти стверджують, що оператори відслідковують незаконне включення в мережі, а також на останніх працює контроль мережевого обладнання. Будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) одразу зафіксують.

Однак, ситуація кардинально інша у регіонах, де рашисти відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора. У російських спецслужб є доступ до мереж російських операторів, а тому використовувати зв’язок російських мобільних операторів треба якомога обережніше.

Зокрема, по телефону треба обговорювати лише буденні нейтральні речі та уникати питань, які можуть нашкодити вам, вашим близьким та українським військовим (не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційної влади тощо). Рекомендується мінімізувати розмови за допомогою мобільного зв’язку та надати перевагу месенджерам із відкритим кодом і наскрізним шифруванням передання даних. Про що краще не розмовляти по телефону і які месенджери безпечніші для використання – дізнайтеся тут.

Окрім цього, для виходу в інтернет завжди користуйтеся VPN-сервісами, бо вони знизять ризик передання інформації ворогу та допоможуть обійти блокування інформаційних ресурсів. Що таке VPN, як його обрати та використовувати – читайте тут.

Також у Держспецзв’язку нагадали, що всі українці мають дотримуватися правил кібергігієни, а саме:

користуватися антивірусами;

не завантажувати додатків із сумнівних джерел;

не відкривати надісланих незнайомцями файлів та посилань;

користуватися двофакторною автентифікацією;

регулярно встановлювати оновлення програмного забезпечення.

Це допоможе мінімізувати ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням, через яке зловмисники можуть отримати ваші особисті дані.

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