На пляжі поблизу Скадовська через мінування узбережжя окупантами загинуло троє осіб

Російські окупанти замінували пляжі у курортних селищах поблизу Скадовська Херсонської області. Через мінування узбережжя військами РФ щонайменше троє осіб загинули

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Трагедія сталася 3 червня у селищі Лазурне. Поблизу пансіонату “Парус” твоє місцевих жителів підірвалися на ворожій міні. Всі вони отримали смертельні травми.

Російські військові, встановлюючи міни вздовж узбережжя Чорного моря, порушили вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На Херсонщині російський окупант розстріляв беззбройне подружжя у їхньому дворі