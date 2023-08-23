Контрнаступ ЗСУ триває. Полковник СБУ Роман Костенко назвав міста, які будуть стратегічними напрямками ударів України під час контрнаступу української армії

Стратегічними напрямками ударів України під час контрнаступу є Бердянськ і Мелітополь.

Таку думку висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє НСН.

Контрнаступ ЗСУ – полковник СБУ назвав два стратегічних напрямки ударів України

Він наголосив, що стратегічно українським військам потрібно вийти на рубіж Азовського моря, взяти під контроль частину Азовського моря, а Кримський міст знищити.

“Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях – це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатиметься його розвивати”, – підкреслив Костенко.

На його думку, війна переходить у нову фазу – “війну економік”.

“Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися”, – наголосив Костенко.

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