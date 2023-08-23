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Тег:
БердянськВійнаМелітополь
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Контрнаступ ЗСУ – полковник СБУ назвав два стратегічних напрямки ударів України

Журналіст
Контрнаступ ЗСУ полковник СБУ назвав два стратегічних напрямки ударів України
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Контрнаступ ЗСУ триває. Полковник СБУ Роман Костенко назвав міста, які будуть стратегічними напрямками ударів України під час контрнаступу української армії

Стратегічними напрямками ударів України під час контрнаступу є Бердянськ і Мелітополь.

Таку думку висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє НСН.

Контрнаступ ЗСУ – полковник СБУ назвав два стратегічних напрямки ударів України

Контрнаступ ЗСУ полковник СБУ назвав два стратегічних напрямки ударів України

Він наголосив, що стратегічно українським військам потрібно вийти на рубіж Азовського моря, взяти під контроль частину Азовського моря, а Кримський міст знищити.

“Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях – це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатиметься його розвивати”, – підкреслив Костенко.

На його думку, війна переходить у нову фазу – “війну економік”.

“Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися”, – наголосив Костенко.

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