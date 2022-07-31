Кілька великих міст України залишаться без тепла на зиму

Взимку кілька великих українських міст залишаться без тепла. Які міста України залишаться без опалення на зиму

Опалення не буде, найімовірніше, в окупованому Маріуполі, а також у Слов’янську і Краматорську, які знаходяться на підконтрольній території

Відновити систему життєзабезпечення в цих містах неможливо через велику руйнацію. Через це жителям Слов’янська і Краматорська радять заздалегідь перебратися або в приватний сектор, або вглиб вільної України, де можна буде пережити найлютішу пору року.

Про це сьогодні говорять як експерти комунальної галузі, так і очільники місцевого самоврядування цих міст.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пише у своєму Facebook про комунальну катастрофу, яка невблаганно насувається на Краматорськ.

На сьогодні в місті немає газу. Відновити його постачання до зими неможливо. В Краматорську 912 багатоповерхівок, як містять у собі 60 тисяч квартир. Усі ці люди взимку залишаться без газу і тепла. Крім того, комунальники будуть змушені із настанням холодів перекрити й воду та спустити її з труб. Адже без опалення вода замерзне, і труби почнуть лопатись. Отже, в багатоповерхівках не буде тепла, газу, води і каналізації.

“Ліфти не працюють (з питань безпеки), опалення немає, газу немає, води немає, каналізації немає. Якщо всі люди користуватимуться електрообігрівачами, мережі не витримають навантаження, розпочнуться масові пожежі”, — попереджає Олег Попенко.

У Слов’янську також немає води і газу. Електроенергія є, але не завжди. Її дають з перебоями через те, що високовольтні лінії, які живлять місто, розташовані поблизу місць бойових дій. Отже голова міської військової адміністрації Вадим Лях вже попередив містян, що опалювальний сезон у Слов’янську не почнеться.

“Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак з водою замерзне. Цистерна, яку ми поженемо і залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно задуматися, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде”, — попередив градоначальник.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у свою чергу, заявляє, що міста, розташовані уздовж лінії фронту, зараз перебувають у найважчому становищі. Влада, звісно, намагатиметься якось допомогти людям. Вже готують автономні котельні, буржуйки, електрообігрівачі. Усе це мають намір задіяти на об’єктах критичної інфраструктури. Проте для обігріву цілого міста цього замало.

Далеко не в кращій ситуації і Харків, який постійно знаходиться під обстрілами ворожої артилерії та ракет. Торік влітку комунальники замінили в міст 100 кілометрів старих тепломереж на нові, каже мер Ігор Терехов. Цьогоріч планували замінити ще 200. Але невідомо, чи вдасться це зробити. Адже ворог ледь не щодня обстрілює місто, причому цілеспрямовано знищує інфраструктурні об’єкти.

“Що залежить від нас, все буде зроблено, але я не виключаю, що росіяни цілеспрямовано бомбардують котельні, розбиватимуть газопроводи. Ми готуємося до цього. Важливо, як ми реагуватимемо і як швидко усувати аварії. Що робитиме російський агресор, передбачити неможливо, будемо виходити із ситуації, що склалася”, — поділився Терехов.

Отже, на Україну чекає важка зима. Мабуть, найважча в її новітній історії. Але найважче буде українцям, чиї міста опинились на лінії зіткнення. Питання стоїть не про якість життя взимку, а про елементарне виживання.

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