Більшість українців можуть залишитися без тепла у зимовий період: хто у зоні ризику

Російські окупанти цілеспрямовано знищують об’єкти Теплокомуненерго, щоб залишити українців без тепла у зимовий період. Стало відомо, чи встигне влада відновити інфраструктуру і як підготувати будинок або квартиру до опалювального сезону

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Рашисти зруйнували чи знищили під час війни понад 9000 багатоквартирних будинків. Без даху над готовою залишилося 2,5 мільйона українців. Ситуація з приватними будинками також критична – поки що складно назвати кількість постраждалих об’єктів.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що частково чи повністю зруйновано Охтирську, Чернігівську та Кременчуцьку ТЕЦ. Важко судити про стан теплопостачання ще 10 міст Донецької, Миколаївської, Луганської та інших областей.

У багатьох містах відсутні водопостачання та каналізація. На відновлення об’єктів потрібні десятки мільярдів доларів.

Влада передбачає різні варіанти вирішення проблеми з теплопостачанням аж до встановлення буржуйок у квартирах. Очікується, що у різних районах спробують швидко звести невеликі котельні.

“Це можуть бути звичайні газові котельні. При цьому самі котельні мають бути максимально прості в експлуатації та підключенні”, – зазначив Попенко.

У ряді міст обговорюють відмову від централізованого опалення та перехід на індивідуальні газові котли. Проте навіть у цьому випадку можуть виникнути проблеми – з газом. У деяких регіонах України чиновники закликали запасатись дровами. Не зайвим буде купити електрообігрівач або встановити кондиціонери, які можуть навіть у морози опалювати приміщення.

Голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що вже зараз треба розпочати підготовку до зими. Тоді можна розраховувати на відносно легкий перебіг опалювального сезону. Вона заявила, що слід направити на потреби людей український газ та атомну електроенергію за доступною ціною, а також покласти на склади 2,5 млн тонн нашого вугілля.

Українцям радять запастися на зиму дровами – яка ситуація із газом