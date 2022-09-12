Як у Кремлі прокоментували поразку російської армії в Харківській області

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков уперше прокоментував поразку російської армії в Харківській області

На брифінгу він сказав, що Путіну про все повідомляють. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

Пєсков заявив, що “спеціальна воєнна операція” триватиме до кінця.

“Про все, що відбувається, будь-які дії військових під час СВО доповідають верховному головнокомандувачу. Він перебуває у цілодобовому зв’язку й з міністром оборони, і з воєначальниками. Інакше й бути не може під час операції. СВО триватиме до досягнення тих завдань, які спочатку ставили”, – сказав він.

На Харківщині підрозділи зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії залишилися без шляхів забезпечення завдяки нашим воїнам. Серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати, повідомив український Генштаб.

ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до міста Ізюм. Також ЗСУ повідомили про звільнення міста Куп’янськ, де розташований залізничний вузол, і ще 10 населених пунктів.

Росія підтвердила, що виводить свої війська із цього напрямку. Мовляв, це “перегрупування”, щоб підсилити Донецький напрямок

10 вересня у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині урочисто підняли український прапор.

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