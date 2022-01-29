В Україні з’явилось перше електронне інформтабло для водіїв. Електроенергія для нього подається від альтернативного джерела енергії

Зокрема, це інформаційне табло для водіїв встановили під час в’їзду до Черкаської області на трасі Н-08 “Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь” Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA..

Виведення інформації на табло проводитиметься Службою автомобільних доріг за допомогою спеціального програмного забезпечення. Водії в Черкаській області тепер будуть своєчасно попереджені про ремонтні роботи, ожеледицю, снігові замети, туман тощо. Це має допомогти зменшити кількість ДТП.

Електроенергія на інформтабло подається від альтернативного джерела енергії. Табло, яке, до речі, випущено в Австрії, за якістю зображення нічим не поступається подібним аналогам, але при цьому для його роботи потрібно в сім разів менше енергії.

Це перше в Україні електронне інформаційне табло для водіїв, яке живиться від сонячних панелей. Надалі такі інформаційні системи з’являться і в інших українських областях.

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