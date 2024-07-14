В результаті зіткнення трьох автомобілів сталася ДТП у Києві 14 липня. Є постраждалі.

14 липня у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в ДТП..

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Києва.

“Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе”, – йдеться у повідомленні.

На місце аварії прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

ДТП у Києві 14 липня – зіткнулися 3 автівки, є постраждалі (фото)

Правоохоронці встановили, що між автомобілями Dodge та “ВАЗ” трапилася ДТП.

“Коли водії та пасажари автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в’їхало авто Toyota”, – зазначили патрульні.

У результаті зіткнення пасажирка автомобілія Dodge та водій автомобілія Toyota отримали травми.

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