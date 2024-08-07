Диктатор Володимир Путін ще напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну ставив завдання перед армією РФ щодо повного захоплення українського Донбасу, де зараз точаться важкі бої і ворог зазнає великих втрат. Однак довго в такому темпі росіяни наступати не зможуть і будуть змушені робити паузу.

Про це розповів Маркіян Лопачак, капітан 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ, передають “Новини України – НСН”.

Військовий, який тримає оборону України на Донецькому напрямку, розповів про ситуацію в регіоні і наступ росіян.

Довго в такому темпі росіяни наступати не зможуть – військовий ЗСУ розповів про ситуацію на Донбасі

“На Донеччині зараз складна ситуація – подекуди краще, на певних напрямках – дуже важко. Впродовж крайніх тижнів найгарячіше – в напрямку Торецька і Покровська, та всі ці просування ворога відбуваються за рахунок великої крові. Росіяни за всі ці роки не навчилися воювати розумом та іншими пріоритетами, окрім як бездумно витрачати людські життя. Є свідчення, що ворог перекинув на Донеччину війська з інших напрямків. Донбас для них є певним символом, бо саме про Донецьку і Луганську області говорив диктатор напередодні повномасштабного вторгнення – всі його звернення були спрямовані на те, що повністю захопити цей регіон”, – розповів Лопачак.

За словами військового, ці просування коштують ворогу величезних людських втрат, тож рано чи пізно вони будуть змушені зупинитися, зробити паузу, і, звичайно, тоді цією паузою скористаються Збройні Сили України.

“Командування окупаційної армії більше шкодує в бою свою військову техніку, аніж людей. Тож, на мою думку, надовго в такому темпі росіян не вистачить”, – резюмував Лопачак.

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