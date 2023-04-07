Дівчина у Дніпрі потрапила до реанімації після вживання суші – що відомо

У Дніпрі дівчина потрапила до реанімаційного відділення лікарні після вживання суші. В неї діагностували гостре отруєння

Про це повідомив парамедик станції швидкої допомоги Влад Боднюк, інформує НСН.

Нещодавно до єдиної центральної диспетчерської “103” зателефонувала жінка, яка повідомила, що її 22-річна донька втрачає свідомість.

На виклик виїжджала бригада Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зокрема, лікар Валерій Дудник та фельдшер Сергій Марков.

З’ясувалося, що дівчині стало зле після вживання суші. Вона скаржилась на біль у животі, блювоту, діарею, лихоманку, зневоднення та зниження артеріального тиску.

Хворій встановили діагноз “гострий гастроентероколіт” та “інфекційно-токсичний шок”. Її госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Дівчина у Дніпрі потрапила до реанімації після вживання суші

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