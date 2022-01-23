На Волині мобільний телефон ударом струму вбив дівчину у ванній кімнаті. Трагедія сталася 22 січня увечері

Про те, як небезпечно користуватися електрофеном у ванній кімнаті, багато хто знає з фільмів. Але про те, що таку ж небезпеку уявляє ваш постійний супутник – мобільний телефон, ніхто навіть не замислювався.

Вчора, 22 січня, у м.Луцьк, прийом ванни закінчився смертю для молодої дівчини, яка теж не розлучалася зі своїм телефоном. Як повідомило місцеве видання ВолиньPost, трагедія трапилася ближче до вечора в одній із багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті myc.news.

Виклик на номер 103 надійшов о 17:42. Службі невідкладної медичної допомоги повідомили, що з дівчиною стався нещасний випадок у ванній кімнаті. На момент прибуття медиків за адресою потерпілу вже дістали з ванної. До останнього лікарі намагалися повернути 21-річну дівчину до життя, але поразка органів струмом була смертельною. Дівчина померла, не приходячи до тями.

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