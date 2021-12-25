Пішли кататися на санчатах: на Херсонщині потонули двоє маленьких хлопчиків

Прийшла зима з морозами і снігом. У школярів розпочалися канікули. Без догляду дорослих діти, які живуть поруч з водоймами, можуть наражати себе на смертельну небезпеку. Жахлива трагедія сталася на Херсонщині: потонули двоє маленьких хлопчиків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на місцеву поліцію.

Трагічна подія сталася 23 грудня, у с. Роздольне Каховського району. Там у ставку виявлено тіла двох хлопчиків віком 8 та 9 років. За попередньою інформацією, діти каталися на санчатах біля ставка, виїхали на тонку кригу, яка не витримала, і хлопчики опинилися у воді. За висновком експерта, смерть настала внаслідок утоплення.

Виклик про зникнення двох дітей надійшов до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Каховка) близько 17:46. Жінка повідомила, що о 14:00 її 8-річний син разом із 9-річним однокласником взяли санчата і пішли гуляти. Коли діти ввечері не повернулися, батьки почали їм телефонувати, але мобільний був вимкнений.

На розшук дітей одразу орієнтували приблизно 40 співробітників особового складу відділення поліції міста Каховка. Їм на допомогу прибули колеги з Нової Каховки, активізувалася громадськість у кількості 20 осіб, задіяли кінолога зі службовим собакою, приїхали волонтери. Створили кілька пошукових груп, які проводили подворові обходи, спілкувалися з жителями села, ретельно оглядали покинуті будівлі, гаражі, горища та підвали будинків. На двох службових автомобілях поліцейські об’їжджали населений пункт.

Як повідомив начальник відділення поліції №1 (міста Каховка) Віктор Попов, біля місцевого ставка поліцейські побачили сліди від дитячого взуття та санчат. А на відстані біля 15-20 метрів від берега в льодовому покритті, товщиною лише 3-4 см, була лунка діаметром близько 3 метрів. Стало зрозуміло, що діти могли провалитися під кригу, тож на місце викликали працівників ДСНС та водолазів. У місці розташування лунки глибина водойми складає близько трьох метрів.

Тіла дітей шукали за температури повітря -17 °C та при сильному вітрі. Близько 19:50 працівники ДСНС дістали тіло першого хлопчика, другу дитину розшукали водолази майже о 22:50. У воді знайшли і санчата. На тілах дітей слідів насильницької смерті не виявлено.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч.2 п.2 ст.115 «Умисне вбивство» з позначкою (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Нині у рамках кримінальних проваджень поліцейські перевіряють усі обставини та причини, що призвели до трагедії.

Поліція звертається до батьків з проханням контролювати дозвілля дітей, не дозволяти їм гратися біля потенційно небезпечних місць, а саме водойм, адже за нинішніх погодних умов крига ще тонка. Не забувайте постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки. Бережіть найрідніших!

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