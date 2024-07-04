В Одесі чоловік і дівчина збирали дані про критичні об’єкти для росіян. Їм оголошено підозру.

За даними слідства 23-річний чоловік та 18-річна дівчина з Одещини на замовлення спецслужб рф незаконно збирали та передавали інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури Одеси, в тому числі військових об’єктів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передають «Новини України – НСН».

Слідчі отримали інформацію, що з травня по червень 2024 року підозрюваний вступив у злочинну змову з представником рф. На замовлення російських кураторів за гроші чоловік повинен був збирати та передавати необхідну інформацію, фото та відео об’єктів критичної інфраструктури Одеси.

Як вказують прокурори, підозрюваний збирав інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів, спостережних пунктів. Зібрані дані він надсилав замовникам.

Чоловік зі спільницею збирали дані про критичні об’єкти в Одесі для окупантів — яке покарання їм загрожує

В одному з епізодів чоловік залучив до протиправної діяльності свою 18-річну знайом. На його прохання вона провела детальну відеозйомку будівлі військового шпиталю та військової частини.

За даними слідства, загалом у такий спосіб фігуранти встигли передати дані про три об’єкти. Правоохоронці їх затримали, після чого оголосили підозри. Незабаром суд обере запобіжні заходи.

Під час обшуку за місцями мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.

Яким покарання їм загрожує

Чоловікові оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно з конфіскацією майна.

Його спільниці повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних сил України чи інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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