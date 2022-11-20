Через обстріли на ЗАЕС виведена з ладу інфраструктура для запуску енергоблоків – Енергоатом

Російські військові весь ранок 20 листопада обстрілювали ЗАЕС. Зафіксували більше як 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції

Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram, передає NNS

У результаті обстрілу пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Крім цього, окупанти тричі влучили в районі підстанції «Райдуга».

На ЗАЕС виведена з ладу інфраструктура для запуску енергоблоків

«Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України», – зазначають у повідомленні.

Відомо, що нещодавно «Енергоатомом» було ухвалено рішення, а Держатомрегулювання дало дозвіл щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля. Проте окупанти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.

«Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності», – додають у повідомленні.

Також наголошують, що війська рф сьогодні пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.

Як відомо, в МАГАТЕ стверджують, що пошкодження, які виникли внаслідок цих обстрілів, не є критичними для ядерної безпеки.

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