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Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)

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Журналіст
Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)

Окупанти здійснили обстріл Сумщини 16 липня, в результаті чого виникла пожежа.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що 16 липня було нанесено ворожі артилерійські удари по Глухівській громаді. Як результат, в одному з населених пунктів окрім значних руйнувань також виникла пожежа в житловому секторі.

Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)

Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)

Снимок экрана (913)

Снимок экрана (914)

Співробітники ДСНС негайно прибули на місце події. Виявлені осередки горіння вдалось ліквідувати.

Також рятувальники запобігли перекидання вогню на житловий будинок, що знаходився поряд з епіцентром пожежі. Про це повідомили рятувальники Сумської області.

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