Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що 16 липня було нанесено ворожі артилерійські удари по Глухівській громаді. Як результат, в одному з населених пунктів окрім значних руйнувань також виникла пожежа в житловому секторі.

Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)

Співробітники ДСНС негайно прибули на місце події. Виявлені осередки горіння вдалось ліквідувати.

Також рятувальники запобігли перекидання вогню на житловий будинок, що знаходився поряд з епіцентром пожежі. Про це повідомили рятувальники Сумської області.

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