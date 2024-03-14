Козицький показав фото перших днів повномасштабної війни: «Поверталися з-за кордону і йшли до військоматів»

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький сьогодні, 14 березня, у День українського добровольця, показав фото перших днів повномасштабної війни, передає НСН. На світлинах лютий 2022 року.

На фото – люди, які самі, без повісток, прийшли у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Львівщини, щоб зголоситися захищати нашу державу у лавах ЗСУ і територіальної оборони. Багато з них були у числі добровольців з 2014 року, – написав Козицький

Він зауважив, що в той період практично щодоби отримував інформацію, що з-за кордону повертаються тисячі чоловіків, які готові боронити країну зі зброєю в руках.

У 2014 та у 2022 роках ми показали, що добровольчий рух, як і волонтерство, – унікальні суперсили українців, якими захоплюються мільйони людей у всьому світі. Суперсили, які ми завжди віднаходимо в історичні періоди для нашого народу. Суперсили, завдяки яким нас здолати неможливо. Дякуємо і завжди будемо вдячні тим, хто ухвалив дуже складне доросле й доленосне рішення: поставити на паузу особисте життя та карʼєру, щоб жила його держава. Завжди будемо памʼятати про тих, хто не повернувся живим з поля бою. З Днем українського добровольця усіх причетних! Дякуємо, – написав голова Львівської ОВА

Фото перших днів повномасштабної війни

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