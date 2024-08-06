Автобус з дітьми потрапив в ДТП на Хмельниччині: 8 постраждалих

Автобус, який віз дітей на відпочинок у Болгарію, потрапив в ДТП на Хмельниччині.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передають «Новини України – НСН».

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 серпня, близько 17:45 години на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці» у селі Жванець.

61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей на відпочинок з міста Києва до Республіки Болгарія на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги у селі Жванець, після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії у автобусі перебувала 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів.

У результаті аварії травмувався 62-річний чоловік та семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували їх до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.

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