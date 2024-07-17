Автобус зіткнувся з автопоїздом: 4 загиблих в ДТП на Львівщині

Внаслідок зіткнення автобуса з автопоїздом сталася ДТП на Львівщині 17 липня. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.

Про це повідомляють “Новини Укураїни- НСН” з посиланням на поліцію Львівської області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі “Мукачево – Івано-Франківськ – Львів” в межах села Давидів, Львівського району”, – йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією зіткнулись маршрутний автобус “БАЗ” сполученням “Львів – Вибранівка” та автопоїзд “МАН”.

“Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні”, – додали в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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