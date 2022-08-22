Допомога для ВПО: значну частину переселенців позбавили права на отримання грошей

Значну частину переселенців в Україні позбавили права на отримання фінансової допомоги, передає NNS, посилаючись на Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Йдеться про мешканців Запоріжжя, яке виключили зі списку територій з активними бойовими діями. Допомога для ВПО з цього великого міста тепер скасована.

Тобто переселенці із Запоріжжя не зможуть отримувати допомогу від держави. Йдеться про виплати у розмірі 2000 гривень на одного дорослого та 3000 гривень – на дорослого інваліда чи дитину.

Наразі у Запорізькому районі право на допомогу від держави мають мешканці лише 4 з 17 громад – Комишуваська, Новоолександрівська, Таврійська та Тернуватська.

Проте, у Запоріжжі небезпечно, як і раніше. Так, зокрема, вважає Дмитро Кирильчук, голова фракції «Європейська Солідарність» у Запорізькій районній раді. На його думку, прийняте комісією рішення несправедливе.

Маємо розуміння, що метою для орків є якраз і Запоріжжя, громади, бо вони розташовані територіально та географічно на підступі до міста. І там знаходиться інфраструктура, куди люблять гатити орки, наприклад, агропідприємства. Завдяки тому, що хлопці тримають рашистів на відстані 35-40 км до Запоріжжя, вони поки не можуть отримати і не отримають цього доступу, щоб підвести свою реактивно-ствольну артилерію, і гатити по Запоріжжю. По Запоріжжю йде безпосередньо ракетний обстріл, а по громадах району відбувається РСЗВ, – зазначив Дмитро Кирильчук.

Тим часом право виплати від держави отримали мешканці 13 нових громад.

Зокрема, тепер розраховувати на державну допомогу можуть мешканці Мирівської сільської та Червоногригорівської селищної територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровської області. Кожна із цих громад об’єднує по 7 населених пунктів. Крім того, до списку на виплати також внесли мешканців Веснянської сільської ОТГ Миколаївського району Миколаївської області. Вона охоплює 3 населені пункти.

Отже, на сьогоднішній день право на виплати ВПО загалом мають мешканці 323 територіальних громад, які розташовані у дев’яти областях України.

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