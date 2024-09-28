До Дніпра із Покровського району перевезли 800-річну половецьку кам’яну бабу. Її евакуювали через війну і наступ росіян.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на «Радіо Свобода».

Вага древньої кам’яної скульптури – приблизно пів тонни. З прифронтової території її перевезли бійці 3-ої штурмової бригади.

До Дніпра із Покровського району перевезли 800-річну половецьку бабу-воїна

Скульптура – чоловіча, вона символізує воїна, зазначив в.о. директора Дніпропетровського національного музею імені Яворницького Олександр Старік. За його словами, про це свідчить шолом та інші елементи амуніції, а також зачіска – три коси.

«Це 12-та скульптура з території Донецької області, яка нам передана на тимчасове зберігання. Це скульптура гарної збереженості, ми можемо бачити її зовнішні ознаки, ми бачимо, що це половецький воїн – знаємо про його зачіску, ремінну систему, на яку кріпилися поножі. Такі статуї, справді, велика рідкість. Нам пощастило – не тільки історикам, а і всім громадянам, бо це пам’ятки, які треба зберігати», – Олександр Старік

Баба вже має пошкодження від, ймовірно, мінометного обстрілу часів Другої світової війни, розповіли військові.

У Дніпрі статуї з Донеччини будуть законсервовані й перебуватимуть на тимчасовому зберіганні, аби після зміни безпекової ситуації повернутися на батьківщину.

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