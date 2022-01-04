Диво на Прикарпатті: веселку помітили посеред зими – що це означає (фото)

Диво на Прикарпатті: веселку помітили посеред зими. Незвичайне природне явище зафіксовано в Тисмениці Івано-Франківської області сьогодні, 4 січня. Фото красивої веселки над містом поділився в соціальній мережі місцевий житель, передає NNS.
У давнину вважалося, що побачити веселку взимку – хороший знак. Він обіцяє удачу і везіння цілий рік. Ті, кому довелося стати очевидцем цього явища, вважалися щасливчиками.
Також за появи веселки взимку наші пращури передбачали погоду на кілька тижнів вперед. Якщо веселка з’явилася в морозний і сонячний день, значить в найближчі кілька тижнів слід очікувати дуже сильних морозів.
Якщо ж веселка з’явилася на небі похмурий, похмурий день, то це прикмета, що насуваються снігові хуртовини та снігопади. Якщо у веселці переважає червоний колір, значить потрібно чекати вітряних днів.
Веселка взимку – що кажуть фахівці
Фахівці кажуть, що справжньої веселки взимку не буває, а явище це називається ГАЛО – взимку сонячні промені заломлюються не в крапельках води (як у справжній веселці в теплу пору року), а в крижаних кристалах. Щоб з’явилося гало взимку, потрібні одночасно три умови:
- висока вологість повітря;
- яскраве сонце;
- сильний мороз.
Гало – рідкісне явище, воно зустрічається перед зміною погоди, перед пониженням температури, сильною хуртовиною, перед потеплінням. Гало, як і інші оптичні явища (літня веселка, північне сяйво) – атмосферний феномен, викликаний дисперсією світла в кристалах льоду.
Гало відрізняється від літньої веселки за своїми характеристиками:
- воно з’являється зазвичай навколо сонця, а веселка утворюється напроти сонця;
- веселка завжди має повний спектр, а гало пофарбовано бідніше, переважають червоний і оранжевий колір;
- у веселки в центрі – фіолетовий колір і по периферії – червоний колір, а гало – червоний колір видно ближче до центру.
Дуже рідко можна бачити гало, яке складається з повного спектру кольорів.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області 4 січня тепло. Мороза немає – температура повітря плюсова. Так що, можливо, перед нами все ж веселка, а не гало. І її поява говорить про те, що зими в Україні стають все менш традиційними.
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