Погода в январе – прогноз синоптиков на первый месяц 2022 года

Погода в январе 2022г: средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градус тепла. Это близко к климатической норме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра, передает NNS.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в январе – 23-39,9 градуса мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градуса мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градуса мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

По данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря среднесуточная температура удерживается ниже 0.

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение заблаговременности до шести суток среднесрочных прогнозов погоды с достоверностью 70%.

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