З батьками працюють психологи: біля Одеси загинули двоє 13-річних хлопчиків

Біля Одеси загинули двоє 13-річних хлопчиків. Жахлива трагедія сталася сьогодні, 2 жовтня вранці. Про неї повідомляють у ГУ ДСНС України в Одеській області, передає НСН. Життя підлітків забрала вода. Їх тіла із штучної водойми дістали водолази.

Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Дослідне Одеського району під час купання у штучній водоймі зникли діти.

На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла 2-х 13-річних хлопчиків.

На місці події з батьками загиблих працюють психологи ДСНС.

Усі деталі події з’ясовує поліція.

Шановні батьки, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми та контролюйте їх дозвілля! Вчіть їх безпеці, щоб уникнути страшних наслідків, – звертаються до громадян рятувальники

Біля Одеси загинули двоє 13-річних хлопчиків: фото, відео

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