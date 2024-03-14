Ворог обстріляв багатоповерхівки у Нікополі: п’ятеро поранених, серед них дитина

Ворог обстріляв багатоповерхівки у Нікополі 14 березня. У Дніпро ОВА, міськраді і прокуратурі повідомляють про поранених і руйнування, передає НСН.

Росіяни гатять по Нікополю від ранку. Станом на 13:00 у місті п’ятеро поранених, серед них семирічний хлопчик. Також поранення отримали 43-річний чоловік, дві 74-річні жінки і одна 73-річна жінка.

Пошкоджено кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Інформація ще уточнюється.

Ворог обстріляв багатоповерхівки у Нікополі: відео

Місцевий журналіст Віктор Артеменко оприлюднив відео наслідків обстрілу Нікополя 14 березня.

На кадрах – уражені багатоповерхівки. Вороже залізяччя прилетіло прямо в квартири мирних мешканців.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Нікополь з липня 2022 року – атаки відбуваються майже щодня. Б’ють артилерією і дронами з району окупованого Енергодара і ЗАЕС.

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