Автотроща на Рівненщині з 14 загиблими сталася вчора, 6 липня, вдень. На дорозі не розминулися автоцистерна і маршрутка. Всі, крім одної жінки, хто був у маршрутці, загинули. Серед загиблих – дитина.

Правоохоронці відкрили провадження. Триває слідство.

Автотроща на Рівненщині з 14 загиблими: що могло стати причиною

Слідчі розглядають декілька версій щодо аварії на Рівненщині, в результаті якої загинуло 14 людей.

У вантажівки могло бути пошкоджено колесо, внаслідок чого вона виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з маршруткою. Інші версії — технічна несправність машин, неуважність водія, порушення правил дорожнього руху та обставини непереборної сили.

Правоохоронці наразі опитали свідків та очевидців ДТП. Про це розповів керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький.

Детальніше про це – у відео нижче.



Ще новини України: 19-річний водій вантажівки вбив двох жінок-пішоходів під час ДТП на Прикарпатті