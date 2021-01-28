У Житомирі кінотеатр проводить "тихі сеанси" для глядачів з немовлятами

Завантажте мобільний додаток сайту

У Житомирі кінотеатр імені Івана Франка почав проводити спеціальні сеанси для глядачів, що приходять з немовлятами та старшими дітьми.

Про це повідомили на сайті Житомирської міськради, пише Громадське, передає NNS.

На «тихих сеансах» показуватимуть фільми та мультфільми у 2D-форматі з приглушеним світлом у залі та зменшеною гучністю. Такі сеанси будуть лише у ранковий час, а платити потрібно буде лише за квитки батьків ㅡ діти до 5 років зможуть проходити безкоштовно.

Такі сеанси насамперед дають батькам можливість відвідувати кінотеатр та не порушувати спокій глядачів під час перегляду фільму. У кінотеатрі кажуть, що такі сеанси ідеально підійдуть, як батькам з немовлятами, так і дітям старшого віку для першого досвіду перегляду фільмів та мультфільмів на великому екрані.

«Тихі сеанси» ㅡ це спеціальні покази стрічок для батьків з дітьми від 0 до 3-5 років. Окрім приглушених світла та музики деякі кінотеатри також пропонують зону іграшок під екраном, мікрохвильовку для того, щоб підігріти їжу дитині, та місце для візочка у коридорі.

У Києві «тихі сеанси» можна відвідати у кінотеатрах «Флоренція», «Жовтень», «Планета кіно», а також у мережі кінотеатрів Multiplex.

Читайте ще: Слизькі доріжки у Львові посипатимуть кавовою гущею