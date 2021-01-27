Слизькі доріжки у Львові посипатимуть кавовою гущею

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В рамках пілотного проекту, у парку «700-річчя Львова» вперше планують використати кавову гущу для боротьби із ожеледицею.

Таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, інформує пресслужба Львівської міськради, передає NNS.

Вона зазначає, що кавова гуща після використання має абразивні властивості, і не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною та не потребує збору після використання.

«Ми у пошуках екологічних альтернатив для боротьби з ожеледицею, адже є багато зауважень від містян, що піскосуміш потім залишається на весняний та літній періоди і з нею складно поборотись, а соляні розчини, мабуть, через свою активність не зовсім підходять для власників домашніх улюбленців, в них застереження стосовно її використання. Тому виникла ідея спробувати боротись із ожеледицею кавовою гущею»,

— сказала Оршак.

Вона розповіла, що кавову гущу з такою метою використовують і у Великій Британії, але це не є масова практика. Також у Лондоні з кавових відходів виробляють біодизельне паливо. У Львові таку інновацію застосують у парках. З доріжок гущу просто зметуть, її не треба збирати та утилізовувати.

Крім того, це добре робити у парках — зазначає Ірина, тому що кавова гуща має сприятливий і гарний вплив на рослинність. Тобто вона не те що не шкодить, а навпаки — підживлює. Вона допомагає рослинам краще рости, покращує структуру ґрунту, має властивості відлякувати деяких шкідників.

«Власне тому, ми вирішили спробувати її експериментально у парку. Ми подивимось, наскільки ефективно вона боротиметься з ожеледицею, але у будь-якому випадку, вона точно не нашкодить, а навпаки — допоможе»,

— пояснила радниця міського голови.

«Ми хочемо цього тижня зустрітись із мережею кав’ярень, яка погодиться нам надавати такий ресурс безкоштовно. Плануємо подивитись, яка ж та кавова гуща після апарату. Стверджують, що вона суха, але ми маємо це перевірити»,

— додала вона.

«Ми спробуємо у якості пілотного проекту посипати в парку „700-річчя Львова“ доріжку до церкви св. Йосафата. Коли ми спробуємо це один раз і побачимо, що з того є ефективність, будемо вирішувати далі. Адже постає питання зберігання цього ресурсу, можливо, його треба досушувати, аби він якісно зберігався, а можливо — збирати у період ожеледиці та домовлятись точково, щоб не зберігати цілий рік»,

— розповіла Ірина.