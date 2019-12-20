В Покрове и Марганце зажгли огни главные елки (фото)

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В Покрове и Марганце уже открыли главные новогодние елки. Огни на них зажглись, как и в Никополе, вчера, 19 декабря – в День святого Николая. Об этом NikopolNews узнал из сообщений на официальных сайтах данных городов.

Согласно информации, полученной NikopolNews , очень весело прошло открытие главной елки в Покрове. Малышня играла и танцевала с Вкусняшками, взрослые с удовольствием фотографировались на фоне новогодних объектов. В этом году их на площади Сирко стало еще больше. Добавились яркие шары-фонарики, деревья облачились в сияющую иллюминацию, а вход на площадь украсили двумя новогодними арками. Все это с первых же минут стало массовыми фото-зонами.

Главным героем праздника был Святой Николай, а его обновленный домик пользовался огромной популярностью. Желающих пообщаться с волшебником оказалось очень много. Малыши рассказывали дедушке стишки, пели песенки, а взамен поучали сладости, о которых позаботились городской голова Александр Шаповал и депутат областного совета Марина Петросянц.

Завершилось открытие главной елки в Покрове фаер-шоу и новогодней дискотекой.

Насыщенным выдался День святого Николая и в Марганце. С самого утра сказочные кортежи поздравляли малышню дома, в школах и детских садах. А ближе к вечеру марганчане собрались на площади Горняцкой Славы, где состоялась церемония открытия елки.

Реконструкция площади дала возможность разместить новогодние инсталляции в этом году удобно и гармонично. А благодаря новой сцене, установленной здесь недавно, действо было видно всем зрителям.

С началом новогодних праздников марганчан поздравила мэр Елена Жадько. Праздничную программу подготовил и провел отдел культуры исполкома. Зрители посмотрели театрализованный спектакль, послушали концерт с участием вокальных коллективах «Мелодика» и «Рио», и, конечно же, пообщались с главным героем дня – Святым Николаем.

Малыши водили хоровод вокруг красавицы-елки, рассказывали стихотворения и получили призы от Николая.

Финалом праздника стал праздничный фейерверк от городского головы.

Ранее мы сообщали о том, как начинался праздник открытия елки в Никополе 19 декабря на Европейской площади